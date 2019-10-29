Тоболячка с трехмесячным стажем вождения сбила на «зебре» двух подростков

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-29T10:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске женщина на своем авто сбила подростков. Права ей выдали буквально несколько месяцев назад.

По информации ГИБДД, два несовершеннолетних пешехода были сбиты накануне, 28 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Знаменского, 48. 24-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хендай Элантра» и не пропустившая пешеходов, всего три месяца назад получила водительские права. В результате ДТП 17-летний парень и 16-летняя девушка госпитализированы в тобольскую больницу с тяжелыми травмами.

– Также вчера 13-летняя девочка угодила под колеса «Киа Пиканто» на улице Циолковского, 20А в Тюмени. 31-летняя девушка, управляющая корейской иномаркой, не пропустила подростка. Школьница получила травмы и различные повреждения. Еще одно ДТП произошло в Тобольске. Так, около шести часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Менделеева автомобиль «Шевроле Спарк» сбил 69-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что 34-летняя водитель не пропустила пешеходов. В результате дорожного инцидента пенсионерка вывихнула плечо, а ребенок получил травму живота. От госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU