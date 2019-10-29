Детские оздоровительные лагеря Тюменской области примут во время каникул 4,5 тысяч ребятишек

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-29T10:35:11+03:00

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Детские оздоровительные лагеря и центры Тюменской области во время осенних каникул с 26 октября по 5 ноября примут около 4,5 тысяч мальчишек и девчонок. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в том числе это часто болеющие дети, которые отдыхают по программам «Мать и дитя» и «Софинансирование». Кроме того, по бесплатным путёвкам отдохнут 850 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На осенних сменах ребятишек ждут различные формы досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности, интересные программы дополнительного образования и оздоровительные процедуры с учётом медицинских показания и возрастных особенностей. Стоит отметить, что лагеря и центры ответственно подошли к проведению оздоровительных смен. Специалисты провели осмотры котельных, ревизии систем водоснабжения, обеззараживание и промывку водонапорных башен и осмотрели и подготовили водные и тепловые системы в корпусах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в летние каникулы лагеря с дневным пребыванием и загородные оздоровительные центры Тюменской области посетили около 160 тысяч детей. Во время четырёх смен для детей прошло множество веселых конкурсов и игр, занимательных мастер-классов. Безопасность, профессионализм, компетентность – главные составляющие в деятельности всех детских лагерей. Образовательные программы отдыха направлены на успешную социализацию детей, их физическую активность, помогут им стать самостоятельнее и найти новых друзей.

Отметим, что в Тюменской области реализуется комплексная программа по оздоровлению часто болеющих ребят. С 2018 года у семей появилась возможность получить бесплатную детскую путевку или путевку «Мать и дитя» в местные реабилитационные центры и санатории Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU