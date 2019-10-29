В Тюмени пьяная девушка выпала с шестого этажа и осталась жива
В Тюмени в минувшее воскресенье, 27 октября, из окна шестого этажа дома №209 по улице Широтной выпала 25-летняя девушка. Экстренные службы вызвали очевидцы происшествия, которые сообщили, что местная жительница упала на козырек подъезда.
В Тюменской областной службе экстренного реагирования подтвердили, что их сотрудников действительно вызывали на место происшествия. Они и передали девушку медикам.
– Вызов по этому поводу поступил в 08.35. Бригада медиков прибыла через шесть минут. Пациентку доставили в Областную клиническую больницу №2 в реанимацию с сочетанной травмой. Позднее ее перевели в профильное отделение, где она в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что девушка, будучи пьяной, выпала с общего балкона. Никакого криминала в случившемся нет, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU