В Тюмени пьяная девушка выпала с шестого этажа и осталась жива

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-29T11:26:17+03:00

Ничего криминального в произошедшем следователи не видят

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В Тюмени в минувшее воскресенье, 27 октября, из окна шестого этажа дома №209 по улице Широтной выпала 25-летняя девушка. Экстренные службы вызвали очевидцы происшествия, которые сообщили, что местная жительница упала на козырек подъезда.

В Тюменской областной службе экстренного реагирования подтвердили, что их сотрудников действительно вызывали на место происшествия. Они и передали девушку медикам.

– Вызов по этому поводу поступил в 08.35. Бригада медиков прибыла через шесть минут. Пациентку доставили в Областную клиническую больницу №2 в реанимацию с сочетанной травмой. Позднее ее перевели в профильное отделение, где она в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что девушка, будучи пьяной, выпала с общего балкона. Никакого криминала в случившемся нет, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU