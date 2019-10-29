Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в Японии
Тюменская область презентовала свой туристический потенциал на международной выставке туризма Japan Tourism EXPO, которая состоялась с 24 по 27 октября в японском городе Осака. В составе делегации Ростуризма регион презентовал гостям выставки действующие туристические проекты в интерактивном формате. Раздаточные материалы и полиграфия, разработанные в рамках единого брендбука Тюменской области рассказали о медицинском туризме, термальных источниках и других достопримечательностях региона.
Посетители смогли узнать о таких туристических проектах Тюменской области, как «Чёрное золото Сибири», «Рождество по-сибирски» и «В Сибирь по своей воле», сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.
Вместе с коллегами из других субъектов РФ директор департамента Андрей Пантелеев встретился с представителями Исследовательского института Номура – крупнейшей частной японской консалтинговых компаний и одного из первых аналитических центров Японии. Участники поделились опытом туристических инноваций и обсудили перспективы совместного сотрудничества.
По словам Андрея Пантелеева, представители Японии во время инфотура в Тюменскую область позитивно оценили туристический потенциал региона.
- Сейчас мы ведём переговоры о выстраивании сотрудничества по организации турпотока из Страны восходящего солнца. Это длительный, но важный процесс. Обе стороны заинтересованы в поступательном развитии взаимоотношений. Надеемся на очередной визит японской стороны для эффективного совместного сотрудничества, - подчеркнул Андрей Пантелеев.
ИСТОЧНИК KP.RU