На ремонт участка тюменской трассы потратят почти пять миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-29T10:31:33+03:00

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Тюменские власти собираются ремонтировать участок трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. В федеральном бюджете на это припасены 4,7 миллиардов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что аукцион на ремонт участка тюменской трассы объявило Федеральное управление автомобильных дорог. Так, победитель лота обязан будет провести капитальный ремонт дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск с 38 по 80 километр. Работы должны быть завершены не позднее октября 2021 года.

На реализацию проекта в этом году выделят 1,3 миллиарда рублей, в 2020 году – почти два и в 2021 году – полтора миллиарда. Заявки на аукцион принимаются до 13 ноября, торги пройдут в этот же день.

Ранее корреспонденты "Комсомльской правды - Тюмень" рассказывали, какие трассы в регионе станут лучше в этом году. Ремонт и строительство затронет большое количество участков во всех муниципалитетах от Уватского до Казанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU