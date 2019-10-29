Семья из Викулово представит Тюменскую область на федеральном конкурсе
Замещающая семья Сиюткиных из Викуловского муниципального района, которая стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», представит Тюменскую область на федеральном уровне. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сейчас Сиюткины вовсю готовятся принять участие в конкурсе, их работу направили на рассмотрение в организационный комитет города Москвы.
«Ассамблея замещающих семей» проводится уже четырнадцать лет. В ней участвуют семьи усыновителей, опекунов, попечителей и приёмные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, имеющие творческий потенциал и пропагандирующие семейные традиции и ценности.
Конкурс проводится в два этапа:
- Первый этап – региональный, проводится с июня по сентябрь;
- Второй этап – федеральный, проводится с октября по ноябрь.
Имена победителей станут известны в декабре 2019 года, когда завершится финальный тур федерального этапа. В областном этапе в этом году приняли участие замещающие семьи из 13-ти муниципальных образований Тюменской области. В нашем регионе организатором конкурса является департамент социального развития Тюменской области, куратором – региональный центр «Семья».
Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также конкурс помогает укреплению традиций совместного творчества детей и родителей, распространению опыта семейного воспитания и совершенствованию взаимоотношений взрослых и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU