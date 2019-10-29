Семья из Викулово представит Тюменскую область на федеральном конкурсе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-29T10:13:10+03:00

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Замещающая семья Сиюткиных из Викуловского муниципального района, которая стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», представит Тюменскую область на федеральном уровне. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сейчас Сиюткины вовсю готовятся принять участие в конкурсе, их работу направили на рассмотрение в организационный комитет города Москвы.

«Ассамблея замещающих семей» проводится уже четырнадцать лет. В ней участвуют семьи усыновителей, опекунов, попечителей и приёмные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, имеющие творческий потенциал и пропагандирующие семейные традиции и ценности.

Конкурс проводится в два этапа:

- Первый этап – региональный, проводится с июня по сентябрь;

- Второй этап – федеральный, проводится с октября по ноябрь.

Имена победителей станут известны в декабре 2019 года, когда завершится финальный тур федерального этапа. В областном этапе в этом году приняли участие замещающие семьи из 13-ти муниципальных образований Тюменской области. В нашем регионе организатором конкурса является департамент социального развития Тюменской области, куратором – региональный центр «Семья».

Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также конкурс помогает укреплению традиций совместного творчества детей и родителей, распространению опыта семейного воспитания и совершенствованию взаимоотношений взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU