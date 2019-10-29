Югра стала лидером УрФО по количеству заявок на конкурс управленцев

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-29T09:56:18+03:00

От Югры в конкурсе решили принять участие 3088 управленцев. Фото с сайта "Лидеры России"

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На конкурс «Лидеры России» подали заявки почти 234 тысячи человек из всех регионов России и 68 стран мира. От Югры в конкурсе решили принять участие 3088 управленцев. По Уральскому федеральному округу регион оказался самым активным. Общая же доля УрФО составила 9,25%. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Заявочная компания завершилась 27 октября в 23:59. И как отмечают организаторы, третий сезон стал самым масштабным по количеству участников.

- Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу, - пояснил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Самыми инициативными среди федеральных округов стали традиционно Центральный федеральный округ, Приволжье и Северо-Запад. Лидеры по количеству заявок - специализация «Финансы и технологии» (более 61 тысячи регистраций), «Наука» (22 272 заявки) и «Здравоохранение» (9 745 регистраций).

Что касается возрастного состава участников, то больше всего заявок поступило от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет – 52,5% и от 25 до 35 лет – 41,7%. Тех, кто старше 50 лет, – 3,2%, до 25 лет – 2,6%. А по отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%).

- В категории «Опыт управления» большинство заявок (по 34%) пришло от конкурсантов со стажем работы в управлении от 5 до 10 лет и от 2 до 5 лет. Чуть меньше заявок с опытом управления более 10 лет – 24% зарегистрированных. С опытом управления до 2 лет – 8% заявок, – добавил Алексей Комиссаров.

По Уральскому федеральному округу Югра оказалась самой активной. Фото с сайта "Открытый регион Югра"

ЧТО ДАЛЬШЕ

28 октября начался дистанционный этап конкурса, в котором потенциал участников будут оценивать с помощью тестов, разбитых на блоки. Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на этом этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

Демо-версия первого теста – интеллектуальных способностей уже открылась в личных кабинетах участников. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Тестовые блоки имеют следующий порядок:

- 28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

- 4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

- 8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

- 18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

- 25-27 ноября – тест управленческой готовности.

СПРАВКА «КП»

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.