«Очень страшно»: в Тюмени ветер срывал кровли, сносил остановки и валил деревья

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-29T10:02:17+03:00

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В Тюмени сегодня ночью бушевал сильный ветер. В социальных сетях местные жители делились фотографиями разрушений.

По данным тюменских синоптиков, с 28 на 29 октября ночью порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Об этом тюменцев предупреждали заранее. Так, в Единой дежурно-диспетчерской службе Тюмени сообщали, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения: ветер может повредить или даже оборвать линии связи и электропередачи, слабо закрепленные конструкцию могут падать, также со зданий может сорваться кровля.

Забор упал на авто. Фото - "ЧС Тюмень".

Прогнозы оправдались: в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» горожане поделились фотографией сорванной с крыши дома по улице 50 лет Октября кровли. На другом фото – упавший на автомобиль жестяной забор, на третьей – поваленная ветром остановка в районе завода «Электрон».

Сильный ветер перевернул остановку. Фото - "ЧС Тюмень".

Один из подписчиков поделился фотографией, на которой видно, как дерево упало сразу на три автомобиля, повредив их. Инцидент случился у дома №71 по улице Немцова. Сегодня в областном центре довольно тихо. На завтра Тюменский гидрометцентр передает полный штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU