Около полутора тысяч тюменцев больны псориазом

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-29T09:36:14+03:00

Более десяти процентов из них – это дети

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В Тюменской области зарегистрировано около полутора тысяч больных псориазом. Из них 14,4 процентов составляют дети и подростки.

По информации Областного кожно-венерологического диспансера, для пациентов с псориазом важен диспансерный учет. На нем находятся почти все больные тюменцы. В диспансере для них открыт специализированный кабинет, где принимает врач: он ведет диспансерное наблюдение, выбирает методы лечения и прочее.

– В случаях, когда диагностика псориаза затруднена, применяется имеющаяся в диспансере современная видеосистема, увеличивающая структуру кожи в 450 раз. Ведется и активная профилактическая работа, в том числе наиболее важная составляющая – школа здоровья для пациентов с псориазом, которая состоит из четырех занятий. График школы здоровья размещен на сайте учреждения, – сообщила врач-дерматовенеролог ОКВД Мария Садовничая.

По ее мнению, в последние годы достигнуты успехи в лечении этой болезни. Так, для лечения пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза в диспансере используется высокотехнологичная медицинская помощь, которая включает в себя генно-инженерные биологические препараты и фототерапию.

ИСТОЧНИК KP.RU