Главе Тобольска внесли представление из-за спортсменов, живших в сарае

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-29T08:46:20+03:00

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Мэру Тобольска Максиму Афанасьеву внесено представление из-за детей-спортсменов, которые уехали в Адлер на соревнования и жили там в сарае. Глава города впредь не должен допускать подобных ситуаций.

– Региональный Центр спортивной подготовки и ДЮСШ №2 Тобольска заключили договор об организации участия сборной команды Тюменской области во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью. Спортшкола должна была обеспечить участие 10 несовершеннолетних спортсменов. Фактически же школой в Адлер были направлены 26 юных спортсменов в сопровождении 3 тренеров. Поездка не финансировалась, деньги тренеры собрали с родителей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что два тренера самостоятельно изменили места нахождения детей в Адлере. Вместо заявленного в официальных документах гостевого дома «Старт» ребята проживали в другом месте. По результатам проверки глава Тобольска сделал замечание председателю комитета по физической культуре и спорту к дисциплинарной ответственности. В адрес самого Максима Афанасьева внесено представление для принятия мер по недопущению подобной ситуации впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU