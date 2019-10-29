Свыше 100 территорий Тюмени избавят от подтопления за 2019 год

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-29T08:09:29+03:00

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В Тюмени продолжается работа по развитию ливневой системы. Только за 2018 год в рамках мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог было построено 18,25 км ливневой канализации, в том числе 6,06 км закрытого типа и 12,19 км открытого типа.

Как отметил на прошедшем заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы заместитель главы города Павел Перевалов, в прошлом году при благоустройстве трёх озелененных и 40 дворовых территорий выполнены работы по устройству 4,31 км ливневой канализации, в том числе 1,54 км закрытого типа (с подключением к городской сети) и 2,77 км открытого типа.

В целях водопонижения на 12 объектах выполнены работы по устройству 98 дренажных и дождеприёмных колодцев.

- План постоянно обновляется, корректировки в него вносятся исходя из результатов эксплуатации сетей, а также телеинспекционного обследования (выявления участков сетей, требующих ремонта), – пояснил Павел Перевалов.

Он добавил, что в ходе реализации данного плана уже в 2018 году было устранено подтопление 105 мест, общая площадь этой территории – более 120 000 кв. м. В 2019 году запланировано устранение подтопления 107 мест общей площадью 58 273 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU