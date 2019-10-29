2019-10-29T08:09:29+03:00
Экономика

Свыше 100 территорий Тюмени избавят от подтопления за 2019 год

В областном центре подвели итоги работы по водоотведению
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжается работа по развитию ливневой системы. Только за 2018 год в рамках мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог было построено 18,25 км ливневой канализации, в том числе 6,06 км закрытого типа и 12,19 км открытого типа.

Как отметил на прошедшем заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы заместитель главы города Павел Перевалов, в прошлом году при благоустройстве трёх озелененных и 40 дворовых территорий выполнены работы по устройству 4,31 км ливневой канализации, в том числе 1,54 км закрытого типа (с подключением к городской сети) и 2,77 км открытого типа.

В целях водопонижения на 12 объектах выполнены работы по устройству 98 дренажных и дождеприёмных колодцев.

- План постоянно обновляется, корректировки в него вносятся исходя из результатов эксплуатации сетей, а также телеинспекционного обследования (выявления участков сетей, требующих ремонта), – пояснил Павел Перевалов.

Он добавил, что в ходе реализации данного плана уже в 2018 году было устранено подтопление 105 мест, общая площадь этой территории – более 120 000 кв. м. В 2019 году запланировано устранение подтопления 107 мест общей площадью 58 273 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяк похитил у родной сестры золотые кольца
Акция «Инсульт: узнай больше!» состоится в тюменской больнице
В Тюмени на одиннадцать часов обесточат светофор
Тоболячка потеряла сбережения, пытаясь заработать дистанционным способом
Погода на 29 октября в Тюмени: курс на похолодание
В Тюменской области займутся благоустройством озера Алебашево
В Тюменской области обсудят вопросы профилактики правонарушений среди подростков
Тюменцы вернулись со Всероссийского слёта студенческого отряда с наградами и впечатлениями
Тюменские онкологи применяют методику биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме
В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услуги
Тоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборов
В Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроекту
Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Нацпроект «Здравоохранение»: каких показателей планируется достичь в Тюменской области до 2024 года
Подорожание проезда, отключение каналов и приговор подрывателю банкоматов: публикуем главные новости Тюмени 28 октября 2019