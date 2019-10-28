В Тюменской области займутся благоустройством озера Алебашево

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-28T21:32:02+03:00

В рамках нацпроекта «Экология» уже начались работы по расчистке и углублению водного объекта

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В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора создадут проектный комитет, который займётся продвижением и реализацией концепции благоустройства озера Алебашево и прилегающей к нему территории. В рамках национального проекта «Экология» уже начались работы по расчистке и углублению водного объекта. Благодаря механизму государственно-частного партнёрства акватория, которая составляет 41 гектар, и 14 гектаров прилегающей территории будут приведены в порядок.

В проектный комитет войдут представители различных областных и городских департаментов, ресурсоснабжающих организаций, ведомств и федеральных структур. Это позволит ускорить работы по благоустройству Алебашево и решать поставленные задачи в оперативном порядке, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Благодаря комплексному подходу модель создания концепции и реализации событийного парка «Алебашево» станет системным решением для всех регионов РФ.

Проект благоустройства уже прошёл общественную экспертизу. Жители города выступили со своими предложениями – они рассказали, какие локации нужно включить в структуру будущего парка. Сегодня в рамках проекта «Алебашево» убирают мусор с прилегающих к озеру территорий. В сентябре 2019 инициативная группа установила в качестве эксперимента небольшой фрагмент понтонной сцены.

Как отметил Александр Моор, первый событийный парк «Алебашево» станет предметом гордости и новой визитной карточкой Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU