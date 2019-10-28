2019-10-28T21:16:55+03:00
Общество

В Тюменской области обсудят вопросы профилактики правонарушений среди подростков

В Областном центре профилактики и реабилитации обсудят реализацию проекта «Содействие»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудят вопросы профилактики правонарушений среди подростковВ Тюменской области обсудят вопросы профилактики правонарушений среди подростков
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В Областном центре профилактики и реабилитации завтра, 29 октября, пройдёт практическая конференция «Реализация проекта «Содействие» как инновационная технология работы по профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, социализации и реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом». В мероприятии примут участие более 60 человек.

По информации департамента социального развития Тюменской области, в рамках работы конференции пройдёт пленарное заседание, на котором выступят представители Областного наркологического диспансера и УНК УМВД России по Тюменской области. Участники проекта из муниципальных районов, которые показали наиболее эффективные и интересные практики, поделятся опытом организации по реализации мероприятий проекта.

Здесь же для специалистов пройдут площадки для стажировки, где гости «Содействия» смогут получить новые знания и навыки по организации работы лабораторий, а также обсудить планы и обменяться опытом.

Отметим, что проект «Содействие» реализует в Тюменской области с апреля 2019 года Областной центр профилактики и реабилитации при содействии московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в проекте принимают участие 76 подростков из 13 муниципальных районов юга Тюменской области. К 2020 году в проект планируется привлечь более 80 подростков целевой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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