Тюменские онкологи применяют методику биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме

СЕГОДНЯ 20:29 2019-10-28T20:29:48+03:00

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Онкологи «Медицинского города» и специалисты Радиологического центра успешно применяют методику биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме. По мнению врачей, такое нововведение поможет снизить уровень смертности от онкозаболеваний Тюменской области, что является основной задачей регионального проекта по борьбе с онкологией в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, раньше методика проводилась только в федеральных центрах России, но, благодаря наличию современного оборудования и слаженной работе сотрудников «Медицинского города», она стала доступна и для тюменских пациентов.

Биопсия сигнального лимфатического узла позволяет выявить первый (сторожевой) лимфоузел, который находится на пути лимфооттока от меланомы. Именно от него и распространяются раковые клетки по всему организму. Удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы, которые не визуализируются с помощью лучевых методов диагностики и никак себя не проявляют.

Если лимфоузел не поражен раковыми клетками, то врачи могут быть уверены в том, что пациент радикально пролечен. Если ситуация совершенно противоположная, то действия специалистов кардинально поменяются. Пациенту проведут необходимое лечение, которое предотвратит развитие метастазов и повреждения других органов.

Отметим, что меланома - наиболее опасное злокачественное новообразование кожи. Этот тип опухоли характеризуется агрессивным течением и образованием метастазов, которые проникают в лимфатическую систему, распространяются по всему организму и повреждают другие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU