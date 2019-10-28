2019-10-28T20:13:00+03:00
Экономика

В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услуги

Она реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услугиВ 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услугиФото: pixabay.com
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Производственные и торговые экспортно-ориентированные компании, зарегистрированные на юге Тюменской области, могут воспользоваться новой услугой содействия предприятиям. Она предоставляется абсолютно бесплатно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, услуга включает полный цикл процедур по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на крупнейшей электронной площадке мира Alibaba, которая работает в формате B2B.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, участвовать в проекте могут как молодые компании, так и имеющие экспортный опыт. Первая тройка самых перспективных предприятий уже получила возможность размещаться на электронной площадке в статусе «Золотой поставщик» (пакет премиум – приоритет выдачи по запросам покупателей, увеличенное количество витринных товаров, объема фотобанка) на один календарный год.

В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт новый набор на предоставление услуги «Содействие по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на торговой электронной площадке Alibaba.com». Количество участников проекта может быть увеличено.

Отметим, что предприятия, которые раньше не вели внешнеэкономическую деятельность, ЦПЭ окажет необходимую поддержку, поможет оформить сопроводительные документы согласно валютного законодательства, перевод информации о товарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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