СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-28T19:45:05+03:00

Тоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборов Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Правительство Тюменской области активно работает над реализацией федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Вот и тоболяки подтверждают, что после в вода в эксплуатацию Соколовского и Сумкинского водозаборов качество воды в городе значительно возросло. Теперь в воде нет примесей и загрязнителей, улучшились органолептические свойства – прозрачность, цвет, запах и вкус.

- Использование механизма частно-государственного партнерства позволило успешно завершить реконструкцию водозаборов. Это знаменательное событие для жителей Тобольска и Тобольского района. В результате решена важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением, - приводит слова губернатора Александра Моора пресс-служба регионального правительства.

Тоболяки отмечают, что воду стало приятно пить. Исчезли посторонние привкусы, что можно даже пить воду из-под крана.

- Радует, что чайники, стиральные машины и смесители теперь будут дольше служить. Меньше ремонта и затрат. Раньше все забивалось налетом и накипью, приходилось постоянно чистить, - отмечают жители посёлка Сумкино Тобольского района.

Специалисты по производственному контролю сравнили эту воду с пробами, взятыми полгода назад. Тогда показатели находились на уровне, близком к предельно допустимому, согласно санитарному законодательству. Сейчас в подаваемой воде из Сумкинского водозабора содержание марганца и железа снизилось на 40%, нитраты и нитриты снизились на 20%. Ежедневный производственный контроль гарантирует стабильность качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU