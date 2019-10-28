2019-10-28T19:45:05+03:00
Общество

Тоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборов

В регионе активно работают над федеральным проектом «Чистая вода» нацпроекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборовТоболяки оценили качество воды после ввода в эксплуатацию Сумкинского и Соколовского водозаборовФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Правительство Тюменской области активно работает над реализацией федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Вот и тоболяки подтверждают, что после в вода в эксплуатацию Соколовского и Сумкинского водозаборов качество воды в городе значительно возросло. Теперь в воде нет примесей и загрязнителей, улучшились органолептические свойства – прозрачность, цвет, запах и вкус.

- Использование механизма частно-государственного партнерства позволило успешно завершить реконструкцию водозаборов. Это знаменательное событие для жителей Тобольска и Тобольского района. В результате решена важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением, - приводит слова губернатора Александра Моора пресс-служба регионального правительства.

Тоболяки отмечают, что воду стало приятно пить. Исчезли посторонние привкусы, что можно даже пить воду из-под крана.

- Радует, что чайники, стиральные машины и смесители теперь будут дольше служить. Меньше ремонта и затрат. Раньше все забивалось налетом и накипью, приходилось постоянно чистить, - отмечают жители посёлка Сумкино Тобольского района.

Специалисты по производственному контролю сравнили эту воду с пробами, взятыми полгода назад. Тогда показатели находились на уровне, близком к предельно допустимому, согласно санитарному законодательству. Сейчас в подаваемой воде из Сумкинского водозабора содержание марганца и железа снизилось на 40%, нитраты и нитриты снизились на 20%. Ежедневный производственный контроль гарантирует стабильность качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские онкологи применяют методику биопсии сигнального лимфатического узла при меланоме
В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области проведёт набор на предоставление новой услуги
В Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроекту
Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Нацпроект «Здравоохранение»: каких показателей планируется достичь в Тюменской области до 2024 года
Подорожание проезда, отключение каналов и приговор подрывателю банкоматов: публикуем главные новости Тюмени 28 октября 2019
В Тюмени автомобилист с маленьким стажем вождения насмерть сбил пенсионерку
Всероссийский фестиваль «Золото Сибири» состоится в Тюмени
Штормовой ветер обещают синоптики завтра в Тюмени
Тюменцы могут подарить «особенным» малышам теплые вещи
Тюмень – в тройке лидеров России, кто активно работает по нацпроектам
С нового года в Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте
В Тюменской области стартовал фестиваль профессий «Билет в будущее»
Россияне собирают деньги на адвоката для тюменца, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Пропаганда каннибализма, садизма и разврата: тюменский активист выступил против концерта группы "Литтл Биг"
Тюменские школьники привезли две золотые медали с самых престижных интеллектуальных соревнований в мире
Выставка «Тюменская марка» объединила горожан и гостей города
Во время осенних каникул для педагогов и учеников из Тюменской области пройдёт «Высшая проектная школа»
Федеральные министерства позитивно оценивают перспективы реализации нацпроектов в Тюменской области
В деревне Борисовка Ишимского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Почти сорок пожаров произошло в Тюменской области за прошедшую неделю
Тюменцу, пытавшемуся подорвать два банкомата, вынесен приговор
Агрессивный ротвейлер напал на бригаду тюменской скорой помощи
Тюменец с колготками на голове ограбил магазин на улице Паровозной
Хотела больше внимания: тюменка побила костылями своего знакомого
Тюменец погиб в пожаре в вагоне-бытовке на улице Зимней