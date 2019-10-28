2019-10-28T19:28:42+03:00
Авто

В Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроекту

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь построено 59,2 км тротуаров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроектуВ Тюменском районе планируют удержать набранный темп строительства дорог благодаря нацпроектуФото: Татьяна Коркина
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Администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту автомобильных дорог на 2020 год на основании заявок от сельских поселений. В администрации уверены, что благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» набранный темп ремонта и строительства Тюменский район удержит в 2020 году.

В этом году дорожники построили 59,2 километра тротуаров. Они появились в Каскаринском, Боровском, Московском, Червишевском, Винзилинском и других муниципальных образованиях района, завершается обустройство тротуаров в с. Чикча.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе ведётся взаимодействие с населением в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» происходит на всех уровнях и через разные каналы коммуникации. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в их числе: официальный интернет-ресурс проекта (bkdrf.ru), сообщества национального проекта в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и многие другие.

В конце сентября 2019 года на официальной странице национального проекта в Тюмени «Дороги Тюменской области» социальной страницы «ВКонтакте» запустили опрос на тему «Какие дороги нужно отремонтировать в следующем году?». Принять участие в голосовании могли свыше 3 тысяч человек – подписчиков паблика. Все эти комментарии представят на общественное обсуждение при составлении плана ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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