2019-10-28T19:15:41+03:00
Общество

Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» должно быть введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв.м жилья
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019Почти 800 тысяч «квадратов» жилья введено в Тюменской области на 1 октября 2019Фото: Татьяна Коркина
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В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области в 2019 году должно быть введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Как сообщил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, на 1 октября 2019 в строй введено 787 тысяч квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 году.

Сергей Шустов отметил, что первичный жилищный рынок в Тюменской области перенасыщен, поэтому существует риск сокращения объёмов ввода в эксплуатацию жилья застройщиками. По его словам, в период с января по сентябрь 2019 году предложение на рынке жилья превысило объём продаж более чем в два раза.

- Сдерживающим фактором, который влияет на объемы жилищного строительства, стал и переход на новый механизм финансирования. Сегодня из 59 застройщиков проектное банковское финансирование получили только десять. Остальные компании достраивают дома по старым правилам, - подчеркнул начальник ГУС Тюменской области.

В связи с этой ситуацией правительство Тюменской области обратилось в Министерство строительства и ЖКХ с обоснованным предложением – снизить годовой показатель ввода жилья. Аргументы были приняты, на 2019 и 2020 годы запланировано уменьшение плана. Как отметил Сергей Шустов, в связи с переходом на новый механизм финансирования жилищного строительства снижение показателей ввода в эксплуатацию жилья в рамках нацпроекта планируется для всех регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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