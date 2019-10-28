СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-28T19:01:24+03:00

Он входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект разработан и утверждён Советом реализации национальных проектов в Тюменской области.

Цель проекта – к 2024 году достигнуть объёма экспорта продукции агропрома региона в размере 28,4 млн долларов США. Плановые значения показателя по годам составят:

- В 2019 году – 15 млн долл. США,

- В 2020 году – 17 млн долл. США,

- В 2021 году – 20 млн долл. США,

- В 2022 году – 22,5 млн долл. США,

- В 2023 году – 24,6 млн долл. США,

- В 2024 году – 28,4 млн долл. США.

По данным Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области по итогам 2018 года составил почти 14,9 млн долл. США.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области стартовал конкурс «Лучший экспортёр года», в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами конкурса выступили департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Центр поддержки экспорта Тюменской области. К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнес, которые осуществляли экспорт товаров и услуг в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU