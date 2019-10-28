2019-10-28T16:53:13+03:00
Здоровье

Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Срок реализации проекта – до 31 декабря 2024 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»Проект по развитию экспорта медицинских услуг в Тюменской области реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»Фото: Татьяна Коркина
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Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» реализуется в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение». Основная цель – увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее, чем в четыре раза, по сравнению с 2017 годов для населения Тюменской области. Сроки реализации проекта – с 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года.

В рамках регионального проекта разрабатывается и реализуется ежегодная программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, которые оказывают в Тюменской области. Кроме того, за пять лет планируется сформировать имидж региона как центра медицинского туризма и улучшить инфраструктуру медицинских организаций.

В рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» внедряется система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объёму оказания медуслуг иностранным гражданам, в т.ч. в финансовом выражении. Ещё три цели – продвижение медицинских услуг, развитие сервиса и аккредитация по международным медицинским стандартам.

В общей сложности на развитие региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено: 1 млрд 423 млн рублей из федерального бюджета, 3 млрд 998 млн рублей – из областного бюджета. На развитие экспорта медицинских услуг будет направлено 192 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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