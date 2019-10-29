Тоболяк похитил у родной сестры золотые кольца

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-29T07:47:09+03:00

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В тобольскую полицию обратилась местная жительница. 38-летняя женщина сообщила, что у нее исчезли золотые украшения на крупную сумму.

– Из шкатулки заявительницы пропало четыре золотых кольца на общую сумму 53 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к краже причастен родной брат потерпевшей, проживающий с ней в одной квартире. 31-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка установили, что подозреваемый не работает, поэтому он решил наживиться за счет имущества родной сестры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Похищенные кольца мужчина сдавал в ломбард, вырученные денежные средства тратил на личные нужды. По предварительной информации, таким образом он заработал более 20 тысяч рублей. В настоящее время задержанный свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело, тоболяку грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU