2019-10-29T07:00:49+03:00
Здоровье

Акция «Инсульт: узнай больше!» состоится в тюменской больнице

Все желающие могут пройти экспресс-обследование
Вадим Бегун
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Акция «Инсульт: узнай больше!» состоится в тюменской больнице. Фото - pixabay.com.Акция «Инсульт: узнай больше!» состоится в тюменской больнице. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 29 октября, в 15.00 часов в Центре здоровья взрослой поликлиники ОКБ №2 состоится акция «Инсульт: узнай больше!». Мероприятие приурочено ко Дню борьбы с инсультом и направлено на повышение осведомленности о признаках заболевания и алгоритме действий в случае его развития.

– В рамках акции желающие смогут пройти экспресс-обследование на выявление факторов риска развития инсульта. Специалисты поликлиники измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, выполнят ЭКГ. Кроме этого, участникам мероприятия по лодыжечно-плечевому индексу определят жесткость сосудов и предрасположенность к атеросклерозу. По итогам обследования каждый получит краткое профилактическое консультирование врача-кардиолога, – рассказали в пресс-службе ОКБ №2.

В медучреждении отметили, что инсульт проще предупредить, чем лечить. При остром нарушении мозгового кровообращения каждую секунду от недостатка кислорода и питательных веществ гибнет 32 тысячи нейронов. Таким образом, чем раньше больной обратится за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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