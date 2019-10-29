В Тюмени на одиннадцать часов обесточат светофор
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
В Тюмени на одиннадцать часов обесточат светофор. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 29 октября, в Тюмени погаснет светофор.
Так, с 9.00 до 20.00 отключение светофорного объекта произойдет на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU