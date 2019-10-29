Тоболячка потеряла сбережения, пытаясь заработать дистанционным способом

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-29T05:41:16+03:00

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В тобольскую полицию обратилась 62-летняя местная жительница, сообщив, что стала жертвой мошенников. По ее словам, все началось с того, что ей позвонила некая женщина с предложением дополнительного заработка дистанционным способом.

– Потерпевшая заинтересовалась предложением, и чуть позже ей перезвонил другой мужчина и рассказал схему увеличения дохода. Тоболячке пояснили, что она должна перевести свои деньги со всех счетов на один платежный сервис. Звонивший диктовал ей операции, выполнив которые, получил удаленный доступ к компьютеру заявительницы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Когда женщина перевела более 70 тысяч рублей, ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и объяснил, что она попалась на уловку мошенников. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело В настоящее время полицейские занимаются поиском фигурантов и рекомендуют гражданам быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU