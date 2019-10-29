2019-10-29T05:01:31+03:00
Общество

Погода на 29 октября в Тюмени: курс на похолодание

С этого дня одеваться надо потеплее
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается резкое похолодание.В Тюмени ожидается резкое похолодание.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 29 октября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается дождь со снегом. К утру он закончится, больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет +5, -1. Днем также будет -1 градус. Максимальная температура в этот день – около нуля градусов. Вечером будет до -2, -3. В этот день ожидается западный ветер 1-7 метров в секунду.

29 октября отмечается день памяти святого Лонгина сотника. Наши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода и будет потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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