Подорожание проезда, отключение каналов и приговор подрывателю банкоматов: публикуем главные новости Тюмени 28 октября 2019

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-28T16:11:29+03:00

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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. В Тюмени с нового года подорожает проезд в общественном транспорте. Как и в прошлом году, его поднимут на один рубль. Таким образом, для тех, кто расплачивается наличными, проезд составит 27 рублей за одну поездку, для держателей наличных карт – 26 рублей.

В Тюмени подорожает проезд.Фото: Вадим Бегун

2. Тюменцы, которые любят во время раннего завтрака посмотреть телевизор, сегодня были сильно удивлены. Дело в том, что на некоторое время перестали вещать несколько телеканалов. Среди прочих – «ОТР», «Пятый канал» и «ТВ Центр». Оказалось, что идут профилактические работы, о которых Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждала заранее на своем официальном сайте.

Кстати, профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, будут проходить до 3 октября.

3. В Тюмени вступил в законную силу приговор ранее судимому местному жителю. Мужчину, который пытался подорвать банкоматы, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что, только выйдя на свободу в 2017 году, тюменец тут же обчистил кассу одного из магазинов села Упорово. Затем ему пришла в голову гениальная мысль подорвать в Тюмени банкоматы. В первый свой поход за наживой он еле унес ноги от охранников банка, в следующий раз они были начеку и поймали рецидивиста.

В Тюмени вынесен приговор подрывателю банкоматов. Фото - pixabay.com.

4. Сегодня тюменские медики рассказали, как на одном из вызовов их чуть не загрыз агрессивный ротвейлер. Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Елена Коновалова сообщила, что еле успела захлопнуть дверь, когда увидела, как во дворе частного дома за ней погналась злая собака.

После этого хозяева животного заперли его в ванной, но и оттуда огромный ротвейлер сбежал, нажав лапой на ручку. Усмирить пса смог только сын пенсионерки, к которой медики как раз и приехали.

5. Сегодня стало известно, что тюменский активист Виктор Копцов решил совершить крестный ход против группы LITTLE BIG. Он призывает полицию оказать содействие в отмене концерта российского коллектива, который должен пройти в областном центре 21 ноября.

По его словам, тексты песен коллектива пропагандируют не только каннибализм и садизм, но и «растормаживают сферу половых влечений».

ИСТОЧНИК KP.RU