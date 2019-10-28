Всероссийский фестиваль «Золото Сибири» состоится в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-28T15:44:33+03:00

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В Тюмени 9 ноября на сцене спортивного комплекса «Зодчий», который находится по улице Луначарского, 2 корпус 5, состоится Всероссийский фестиваль «Золото Сибири». Мероприятие направлено на развитие творческого потенциала детей и подростков, выявления лучших участников и их продвижения в разных творческих сферах.

– Фестиваль «Золото Сибири» можно назвать стартом для юных дарований и, конечно же, подтверждением профессионального мастерства для тех, кто совершенствуется в разных видах искусства! – говорят организаторы фестиваля.

Они напоминают, что для участия в мероприятии приглашаются творческие коллективы и солисты от 3 до 25 лет по таким номинациям, как вокал, хореография, художественное слово, инструментальный и оригинальный жанр, а также театр мод.

Победители Гран-При получат грант на бесплатное участие в Восьмом областном фестивале «Парад талантов». Кстати, всех без исключения участников наградят почетными дипломами и памятными подарками. Заявки для участия принимаются до 4 ноября. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 919 939 11 11.