2019-10-28T16:00:38+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобилист с маленьким стажем вождения насмерть сбил пенсионерку

Прогулка по городу закончилась для пожилой женщины трагедией
Вадим Бегун
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В Тюмени насмерть сбили пенсионерку. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени насмерть сбили пенсионерку. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюмени под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Это не единственное ДТП с пешеходами, произошедшее накануне, 27 октября, в областном центре.

– Дорожный инцидент произошел вчера около трех часов дня на улице Центральной. Здесь автомобиль «Фиат Линеа» сбил 71-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, она скончалась на месте. Стаж управления транспортными средствами у 29-летнего водителя составляет менее одного года, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, на улице Пермякова, 21 в четвертом часу ночи «Хендай Соната» сбил 37-летнего мужчину, который также переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил травму лица и ноги. А на улице Николая Ростовцева, 22 пострадали сразу два пешехода. Здесь «Хендай Солярис» сбил 70-летнего мужчину и женщина 67 лет. По предварительным данным, водитель южнокорейской иномарки не пропустил пешеходов. Пенсионеры с травмами головы, плеча, ребер, ноги госпитализированы в тюменскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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