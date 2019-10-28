2019-10-28T15:24:24+03:00
Происшествия

Штормовой ветер обещают синоптики завтра в Тюмени

Будьте осторожней: со зданий может падать кровля
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается штормовой ветер.В Тюмени ожидается штормовой ветер.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские синоптики уведомляют о неблагоприятных природных явлениях. Так, завтра в областном центре ожидается сильный ветер.

– 29 октября ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем – небольшой снег. В городе будет дуть западный ветер: ночью 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду, днем – северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха понизится ночью и днем до +1, -1 градуса, – передает Единая дежурно-диспетчерская служба Тюмени.

По данным ЕДДС, в связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения. Так, ветер может повредить или даже оборвать линии связи и электропередачи, слабо закрепленные конструкцию могут падать, также со зданий может сорваться кровля.

Таким образом, соответствующим службам необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность сил и средств для их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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