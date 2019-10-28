2019-10-28T14:33:47+03:00
Экономика

Тюмень – в тройке лидеров России, кто активно работает по нацпроектам

Об этом рассказал депутат Государственной думы Николай Брыкин
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюмень – в тройке лидеров России, кто активно работает по нацпроектамТюмень – в тройке лидеров России, кто активно работает по нацпроектамФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюмень входит в тройку лидеров России, кто активно работает по национальным проектам. Поставленные задачи она чётко выполняет и в целом из графика не выбивается. Об этом рассказал депутат Государственной думы Николай Брыкин. По его словам, по темпам и качеству выполнения нацпроектов Тюменская область находится в «зелёной зоне». По отчётам и по цифрам регион показывает показатели выше среднероссийских.

Депутат напомнил, что 25 октября полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов провёл в Тюмени расширенное совещание с участием представителей федеральных министерств и ведомств и представителей местной исполнительной и законодательной власти. На совещании обсудили работу Тюменской области над реализацией задач, обозначенных президентом РФ в национальных проектах. Николай Брыкин, который представляет в федеральном парламенте интересы Тюменской области, стал участником этого мероприятия.

- Совещание шло около пяти часов, но было очень динамичным и живым. По каждому проекту был доклад заместителя губернатора, курирующего тот или иной проект, кто-то из полпредства давал комментарий о фактическом состоянии этого проекта, далее представитель федерального министерства, находящийся на видеосвязи, давал свои пояснения. Конкретные вопросы – конкретные ответы, - отметил Николай Брыкин.

Депутат Государственной думы подчеркнул, что оценка работы исполнительной власти Тюменской области дана по всем важным направлениям.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что федеральные министерства и аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе позитивно оценивают перспективы реализации национальных проектов в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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