С нового года в Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-28T14:31:47+03:00

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В Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте. Правда, местным жителям не стоит заранее переживать: данная мера будет введена только со следующего года.

«Впереди нас ожидают новогодние праздники, а значит, и затраты на подарки и развлечения. Планируя свой бюджет, помните о том, что с 1 января 2020 года стоимость проезда за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень увеличится на 1 рубль и составит 27 рублей при наличной оплате», – говорится в сообщении Тюменской транспортной системы.

В компании также добавили, что при безналичной оплате стоимость проезда будет на рубль меньше.

Последний раз проезд в областном центре поднимали также с начала года. 1 января 2019 года тюменцы стали платить за проезд в общественном транспорте 26 рублей, пользователи банковских карт - 25.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре стали курсировать два новых комфортных «ЛиАЗа». Автобусы уже выли на городские маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU