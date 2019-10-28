2019-10-28T14:06:40+03:00
Общество

Россияне собирают деньги на адвоката для тюменца, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Такую акцию оценили не все
Вадим Бегун
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Россияне собирают деньги на адвоката для солдата, расстрелявшего сослуживцев. Фото - pixabay.com.Россияне собирают деньги на адвоката для солдата, расстрелявшего сослуживцев. Фото - pixabay.com.
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Россияне объявили сбор денег на адвоката для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября расстрелял восьмерых сослужившев в Забайкалье. Кроме того, средства нужны и для поездки в часть отцу подозреваемого в убийстве.

«Для того, чтоб во всем лично самому разобраться и поговорить с глазу на глаз с командованием части, отцу необходимы денежные средства на поездку и помощь хорошего адвоката для сына. Никто не в праве судить других людей. И никто не знает, по какой причине был совершен этот поступок. Помогать или нет – это ваше личное решение», – пишет в группе во «ВКонтакте» «Тихий Барин» Надежда Белова.

Однако делиться своими кровными желают не все. Один из комментаторов поста – Николай Волостников – приложил к своему сообщению фотографию убитых бойцов с надписью: «Кто родителям этих парней поможет?». «Сбор денег убийце? Н…да...», – только и смог написать другой комментатор Иван Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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