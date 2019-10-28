2019-10-28T13:34:35+03:00
Общество

Тюменские школьники привезли две золотые медали с самых престижных интеллектуальных соревнований в мире

Ученики областной ФМШ – в числе победителей Международной Иранской олимпиады по геометрии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники привезли две золотые медали с самых престижных интеллектуальных соревнований в миреТюменские школьники привезли две золотые медали с самых престижных интеллектуальных соревнований в мире
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Ученики областной физико-математической школы Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали на Международной Иранской олимпиаде по геометрии. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, самые престижные интеллектуальные соревнования в мире прошли в шестой раз на базе Сириуса. Мальчишки стали сильнейшими из 224 участников группы Advanced!

В олимпиаде приняли участие более 6,2 тысяч учеников из 54-х стран мира: России, Южной Африки, Бразилии, Доминиканской Республики, Китая, Мексики, Непала и других. В финал прошли около 500 сильнейших знатоков геометрии с 8 по 11 классы, которые соревновались в трёх уровнях сложности:

- «Начинающие» для 8 класса (Elementary Level);

- «Продолжающие» для 9–10 класса (Medium Level);

- «Профессионалы» для 11 класса (Advanced Level, в Иране 11–12 классы).

Ребята решили очень сложные задачи, которые специально для турнира составляли авторы из России, Польши, Великобритании, Вьетнама, Нидерландов, Македонии, Косово, Ирландии. На решение отводилось 4 часа в восьмом классе и по 4,5 часа – в 9-1 классах. Отметим, что итоги провели отдельно по каждому уровню. Затем лучшие четыре работы каждого уровня сложности отправляли в Иран для подведения общемировых итогов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что воспитанники тюменского детско-юношеского центра «Старт» Иван Щетков, Кирилл Калинин и Максим Кед выступили на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек. Из Франции они вернулись с золотыми медалями на груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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