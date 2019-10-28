2019-10-28T13:24:24+03:00
Общество

Во время осенних каникул для педагогов и учеников из Тюменской области пройдёт «Высшая проектная школа»

Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Во время осенних каникул для педагогов и учеников из Тюменской области пройдёт «Высшая проектная школа»Во время осенних каникул для педагогов и учеников из Тюменской области пройдёт «Высшая проектная школа»
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Второй образовательный курс «Высшая проектная школа» пройдёт с 28 октября по 1 октября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Курс, который пройдёт во время осенних каникул учителей и школьников, пройдёт в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, участников ждут тренировка soft- и hardskills и обучение по четырём направлениям: социальное и научное проектирование, решение кейсов (кейс-чемпионаты) и «Цифровое образование XXI». Вместе с региональными экспертами участники подискутируют о новых методах преподавания в эпоху цифровой экономики, изучат технику эффективной работы при решении научных кейсов и на практике применят инструменты очной защиты собственных проектов.

Также участники «Высшей проектной школы» узнают всё про Всероссийскую олимпиаду НТИ, которая проводится кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнёрстве с ведущими технологическими компаниями и крупнейшими российскими университетами. В рамках олимпиады НТИ ученики с 8 по 11 классы могут соревноваться в 19 профилях. Победа в 15-ти из которых даёт 10 баллов к ЕГЭ по одному из профильных предметов и возможность поступления в ведущие технические вузы России.

Отметим, что в Тюменской области мероприятия по взращиванию кадрового ИТ-потенциала, развитию научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди школьников и студентов проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он реализуется на территории Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика» региональным департаментом информатизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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