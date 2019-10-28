Тюменцы могут подарить «особенным» малышам теплые вещи

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-28T14:59:05+03:00

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Вот уже третий год россияне принимает участие в общественной инициативе по развитию благотворительности – # ЩЕДРЫЙВТОРНИК – всемирный День благотворительности.

Идея Дня благотворительности заключается в том, чтобы объединить простых людей, государственные институты и различные организации на благо благотворительной активности на разных уровнях. День благотворительности проводится в этом году 3 декабря. Присоединяйтесь и сделайте этот день поистине «ЩЕДРЫМ». Сообща мы сможем организовать настоящий праздник человечности, взаимопомощи, доброты.

Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» предлагает в рамках этой общественной инициативы принять участие в Акции «Тепло заботливых рук», которая стартовала 1 ноября 2019 года.

Цель акции - сбор для детей, находящихся длительное время вдали от дома на лечении, реабилитации, новых теплых вязанных вещей (шапок, шарфов, варежек, носков), без которых в наших зимних условиях просто невозможно обойтись. К акции может присоединиться любой неравнодушный к добрым делам человек, готовый согреть своим теплом незнакомого и так остро нуждающегося в этой поддержке ребенка.

– Для каждого из нас самое большое счастье – знать, что ты не один и рядом всегда есть люди, готовые тебя поддержать. Эти малыши, несмотря на свой возраст, уже через многое прошли и им особенно нужно наше внимание и забота. Так мы сделаем их зиму не только теплее и комфортнее, но и чуточку счастливее, – комментирует первый участник акции, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Теплые вещи, связанные своими руками или приобретенные в торговых сетях, будут принимать в региональном отделении Детского фонда до 30 ноября по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14 а, офис 117.

Переданные в отделение Фонда вещи планируется вручить в праздничной обстановке воспитанникам детского психоневрологического дома-интерната с. Успенка и Детского лечебно-оздоровительного центра «Верхний бор» 3.12.2019 г.

Контактная информация: тел:/факс 3452 (20 15 49), е-mail: todf@mail.ru, www.rdf72. ru.