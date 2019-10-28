2019-10-28T13:00:45+03:00
Здоровье

В деревне Борисовка Ишимского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Поставка ФАПа осуществлялась в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В деревне Борисовка Ишимского района открылся новый фельдшерско-акушерский пунктВ деревне Борисовка Ишимского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
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Торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта состоялось на прошлой неделе в деревне Борисовка Ишимского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, поставка ФАПа осуществлялась для повышения доступности первичной медицинской помощи жителям деревни в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На закупку оборудованного модульного здания из федерального бюджета направлено около 5 млн рублей. Здание площадью 60 кв.м включает в себя смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, санузел, раздевалка для персонала и место для ожидания приёма пациентами. Здание подключено ко всем коммуникациям, есть горячая вода. Для медицинских работников и пациентов установлены пеленальный столик, кушетки, столы и шкафы. В комплектацию современного ФАПа входят также: гинекологическое кресло, ингалятор для проведения кислородной и аэрозольной терапии, прибор для измерения АД, фонендоскоп, костыли, термометры, стетоскоп.

Чтобы транспортировать пациентов в стационар в экстренных случаях, закуплены: телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат, спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин.

На сегодняшний день в д. Борисовка живут 180 человек, в т.ч. 39 детей. До появления ФАПа медицинскую помощь жителям деревни оказывали выездные специалисты Карасульской врачебной амбулатории в аварийном здании.

Отметим, что в 2020 году по национальному проекту «Здравоохранение» ишимская областная больница №4 получит еще 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Шесть из них установят в деревнях Ишимского района: Клепиково, Савино, Бутусово, Синицына, Пахомово, Малоудалово. Седьмой построят в деревне Болдырево Абатского района. Это населенные пункты с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек, расположенных на расстоянии более 6 км от действующих ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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