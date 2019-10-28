Выставка «Тюменская марка» объединила горожан и гостей города

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-28T13:24:58+03:00

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Восемьдесят лучших предприятий и предпринимателей Тюмени, готовых ко встрече с потребителями, получении от них обратной связи относительно качества товаров и услуг, приняли участие в выставке «Тюменская марка». За два дня праздник в спорткомплексе «Центральный» посетили несколько тысяч тюменцев и гостей города.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в приветственном слове отметил, что конкурс «Тюменская марка» - это возможность заявить о себе молодым компаниям, подтвердить высокий статус опытным бизнесменам, приобрести новые деловые контакты и показать достижения потребителям. «Этот, 17 год, проведения проекта стал особенным. До старта конкурса мы провели форсайт-сессии с предпринимателями, на которых они высказали пожелания по дальнейшему его развитию. Пожелания учтены. Был расширен образовательный блок, упрощены условия подачи заявок участников, добавлены номинации, пересмотрены призы победителям», - подчеркнул Глава города.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов в свою очередь поздравил предпринимателей и жителей с праздником. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин пожелал открытий в большом ассортименте качественных тюменских товаров и услуг, представленном на выставке.

После окончания торжественной части, Руслан Кухарук осмотрел стенд каждого из 80 участников, высказал пожелания и услышал отзывы предпринимателей. Бизнес соревнуется в 7 номинациях: промышленное производство (20 участников), бизнес для бизнеса (18 участников), социально-культурная сфера (18 участников), бытовые услуги (7 участников), гостеприимство (6 участников), удачный старт (6 участников), строительство (5 участников). Праздник продолжился ярким концертным шоу и гимном конкурса «Тюменская марка», который был создан именно в этом году.

Участник конкурса - гендиректор компании «Умные системы контроля» Владимир Пантелеев отметил, что «Тюменская марка» дает понимание востребованности компании на рынке, позволяет услышать мнения тысяч потребителей о продукции, сервисе и многом другом: «Это дает стимул меняться к лучшему и развивать свое дело дальше».

Отметим, 17-ый ежегодный конкурс «Тюменская марка» стартовал в августе с этапа приема заявок от участников. Конкурсантами пожелали стать 110 предприятий и предпринимателей. Вторым этапом стало интернет-голосование на сайте marka72.ru, а третьим – масштабная выставка. В настоящее врем я начинается подсчет голосов. Имена победителей огласят 14 ноября на торжественной церемонии закрытия конкурса в ДК «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU