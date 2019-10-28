Тюменец с колготками на голове ограбил магазин на улице Паровозной

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-28T11:10:21+03:00

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В Тюмени задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин, находящийся на улице Паровозной. В прошлый понедельник мужчина, угрожая ножом продавщице, похитил все деньги из кассы.

– В ночь преступления молодой человек зашел в магазин. Фигурант основательно подготовился: вывернул наизнанку куртку, надел резиновые перчатки, капроновые колготки на голову и вооружился кухонным ножом. Он подошел к продавщице и, угрожая ей холодным оружием, похитил из кассы около двадцати тысяч рублей. Полицейские задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя спустя почти неделю, – рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени подробности преступления.

В квартире мужчины была найдена та самая куртка, перчатки, нож и сотовый телефон, где хранилась видеозапись после совершения преступления. На ней задержанный хвалится украденными деньгами. Злоумышленник пояснил, что на ограбление пошел из-за нехватки денег. Кстати, похищенные средства он потратил на развлечения. По данному факту возбуждено уголовное дело, тюменец продолжит свои развлечения в тюрьме, куда может попасть на целых восемь лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/740492" frameborder="0"></iframe> Тюмень ограбление на Паровозной.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU