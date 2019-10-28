2019-10-28T10:44:28+03:00
Происшествия

Хотела больше внимания: тюменка побила костылями своего знакомого

По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка избила знакомого костылями. Фото - pixabay.com.Тюменка избила знакомого костылями. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске задержана подозреваемая в причинении легкого вреда здоровью 48-летнему мужчине. Женщине не хватало внимания, и она решила объяснить это своему знакомому с помощью костылей.

В пресс-службе тюменской полиции рассказали, что потерпевший проживает в доме у родственников, в тот вечер к нему в гости наведалась знакомая. После алкогольного возлияния женщине показалось, что собутыльник уделяет ей слишком мало внимания.

– Рассерженная тюменка схватила первый попавшийся ей под руку предмет, которым оказался костыль, и ударила мужчину по голове. После в ход пошел и второй костыль. Мужчина, испугавшись избиения, выбежал на улицу и вызвал скорую помощь. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, – сообщили в региональном УМВД.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюрьмы. Кстати, 44-летняя безработная тюменка уже была судима. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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