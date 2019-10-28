Тюменцу, пытавшемуся подорвать два банкомата, вынесен приговор

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-28T12:09:57+03:00

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В Тюмени вступил в законную силу приговор ранее судимого местному жителю. Мужчину, который пытался подорвать банкоматы, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

– Вновь осужденный освободился из мест лишения свободы в 2017 году. В конце сентября следующего года он обчистил кассу одного из магазинов села Упорово, в которой было 45 тысяч рублей. После этого мужчина изготовил взрывное устройство и маску, а 2 ноября в помещении кредитно-кассового офиса банка № 1, который расположен по улице Ямской в Тюмени, пытался подорвать банкомат. Однако довести свои преступные действия помешали охранники, ему пришлось убегать, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени.

На следующий день неугомонный рецидивист вновь пытался подорвать банкомат, но уже в другом помещении этого же банка. Однако в этот раз охранники были более бдительными и задержали преступника. Кроме реального уголовного срока, суд обязал тюменца вернуть в кассу магазина 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU