Почти сорок пожаров произошло в Тюменской области за прошедшую неделю
За минувшую неделю в Тюменской области произошло 39 пожаров (на позапрошлой неделе – 46), из них 18 в жилом секторе. При тушении пожаров было спасен один человек.
Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 56 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области напомнили, что с приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок.
ИСТОЧНИК KP.RU