Почти сорок пожаров произошло в Тюменской области за прошедшую неделю

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-28T12:37:45+03:00

В Тюменской области за неделю произошло 39 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 39 пожаров (на позапрошлой неделе – 46), из них 18 в жилом секторе. При тушении пожаров было спасен один человек.

Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 56 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области напомнили, что с приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок.

ИСТОЧНИК KP.RU