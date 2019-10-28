2019-10-28T10:20:40+03:00
Происшествия

Тюменец погиб в пожаре в вагоне-бытовке на улице Зимней

Дознаватели устанавливают причину произошедшего
Вадим Бегун
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Тело тюменца было найдено в сгоревшем вагоне-бытовке. Фото - pixabay.com.Тело тюменца было найдено в сгоревшем вагоне-бытовке. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени ночью, 27 октября, на улице Зимней загорелся вагон-бытовка. Пожарным удалось спасти находящиеся неподалеку автомобили, однако без человеческих жертв не обошлось.

– Вызов по этому поводу поступил в 03.06. На место происшествия выезжали девять человек личного состава и три единицы спецтехники. Огонь повредил вагон-бытовку по всей площади. Спасатели за двадцать минут справились с возгоранием и ликвидировали его. Распространение пламени на стоящие неподалеку автомобили не было допущено, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что огнеборцы спасли имущество на сумму три миллиона рублей. К сожалению, без жертв не обошлось. Так, в сгоревшем вагоне-бытовке на базе КамАЗа было найдено тело мужчины. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего и ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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