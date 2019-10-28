Пришел в гости и украл дорогой телефон: на тюменца завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-28T09:56:35+03:00

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В тюменскую полицию позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Стражи правопорядка выехали на место, что узнать, кто же пошел на преступление.

– Выяснилось, что в день преступления к потерпевшей в гости приехал мужчина. Он попросил девушку дать сотовый телефон, чтобы сделать важный звонок. Доверчивая тюменка указала место, где лежит дорогостоящий смартфон, а сама ушла в другую комнату. В это время подозреваемый и похитил устройство, поспешно покинув квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что 33-летний безработный мужчина, которого удалось задержать, сдал телефон стоимостью около 60 тысяч рублей в ближайший комиссионный магазин. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на алкогольные напитки. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU