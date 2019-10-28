Пришел в гости и украл дорогой телефон: на тюменца завели уголовное дело
В тюменскую полицию позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Стражи правопорядка выехали на место, что узнать, кто же пошел на преступление.
– Выяснилось, что в день преступления к потерпевшей в гости приехал мужчина. Он попросил девушку дать сотовый телефон, чтобы сделать важный звонок. Доверчивая тюменка указала место, где лежит дорогостоящий смартфон, а сама ушла в другую комнату. В это время подозреваемый и похитил устройство, поспешно покинув квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что 33-летний безработный мужчина, которого удалось задержать, сдал телефон стоимостью около 60 тысяч рублей в ближайший комиссионный магазин. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на алкогольные напитки. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU