Тюменцы встали в пробку на мосту по улице Мельникайте из-за аварии

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-28T09:31:48+03:00

В Тюмени на мосту по улице Мельникайте произошла авария. Фото: Кира Санникова

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В Тюмени на мосту по улице Мельникайте произошла авария. Очевидцы сообщают, что здесь столкнулись три автомобиля.

Местные жители, по их словам, из-за дорожного инцидента долго не могли выехать из находящихся неподалеку от моста домов. По информации Яндекс.Пробки, авария произошла на правом ряду в 9.36.

В настоящее время загруженность улицы Мельникайте значительно выше обычного. Здесь отмечается неожиданно плотное движение. Так, загруженность магистрали к улице Дружбы составляет восемь баллов, что на шесть баллов выше обычного.

Подробности дорожно-транспортного происшествия корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе регионального ГИБДД сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU