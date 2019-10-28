Семейная игротека «Конструктория» пройдет в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-28T08:16:55+03:00

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16 и 17 ноября в Тюмени пройдет семейная игротека «Конструктория». В прошлом году ее посетило больше тысячи тюменцев.

16 и 17 ноября в СК «Строймаш» пройдет традиционная осенняя игротека, которая соберет на одной площадке 30 разнообразных конструкторов и 20 интересных мастер-классов для детей и взрослых. В том числе в этом году на площадке снова будут играть с топ-5 конструкторов, признанных ведущими педагогами России лучшими для развития ребенка.

Обещают организаторы снова запустить экологические и интерактивные развлечения: детское телевидение Kids-патруль, автограф-сессии с известными ведущими, строительство «Арки желаний», сбор пластиковых крышечек и Детский книжный обменник.

Идейный вдохновитель игротеки, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, уверена:

– Игра – самый естественный и быстрый способ познания мира ребёнком. А конструкторы как инструмент развития навыков и творческих способностей детей признаны в разы более эффективными, чем любые другие формы досуга. Более того, они формируют умение организовывать пространство и объекты вокруг себя, ничем не ограничивая воображение и творчество ребёнка, как это делают те же компьютерные игры. Ведь особенностями компьютерных игр является то, что в них уже заложен сценарий, который накладывает внутренние ограничения на действия персонажей. А вот на «Конструктории» ребенок может свободно воплощать в жизнь все свои идеи!

Также в рамках игротеки пройдет большая мастерская «Город скульпторов», где дети попробуют из разных материалов создать интересные поделки.

Кроме того, в 2019 году для участников игротеки от 12 лет выдается специальная профориентационная карта, в которой указаны все конструкторы, с помощью которых ребенок может «прокачать» различные профессиональные навыки.

Анастасия Протыняк, мама двух дочек, кондитер:

– Мы ходили на игротеку, когда детям было 8,9,10 и 4/5/6 соответственно. Старшая всегда себе ставила задачу пройти все станции. Так что она – трижды Академик конструкторских наук. Младшей нравились каждый год разные станции: один раз она провела день у конструктора в виде мохнатых шариков, в другой раз - на железной дороге. Но обе одинаково любят творческие мастер-классы. Всегда зову всех знакомых родителей на игротеку, потому что это не только замечательный семейный досуг и командообразование, но и возможность присмотреть игрушки для дома. В этом году порадовали новые конструкторы, в том числе роботизированные!

Купить билеты на мероприятие можно, пройдя по этой ссылке.