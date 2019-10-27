Вопросы по обеспечению пожарной безопасности социальных объектов Тюменской области – на контроле у губернатора
Тюменская область одной из первых в УФО получила позитивный результат работы по оборудованию образовательных учреждений автоматическими системами пожарной безопасности. Об этом на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Сергей Зиневич.
Однако системы противопожарной защиты в школах нуждаются в своевременной модернизации и поэтапной замене. Как отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, средства на это закладываются в бюджет, работе уделяется приоритетное внимание.
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования выполняются в соответствии с графиком, - отметил Алексей Райдер.
Особое внимание члены комиссии уделили методическим материалам по обеспечению пожарной безопасности детских лагерей палаточного типа и палаточных комплексов для временного размещения. Даны поручения по организации требований к ним с учетом опыта других регионов. По словам заведующего сектором департамента здравоохранения Тюменской области Сергея Фёдорова, в медицинских учреждениях региона растут расходы на соблюдение противопожарного режима.
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности социальных объектов, находятся на особом контроле губернатора региона.
ИСТОЧНИК KP.RU