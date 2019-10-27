СЕГОДНЯ 20:47 2019-10-27T20:47:55+03:00

Вопросы по обеспечению пожарной безопасности социальных объектов Тюменской области – на контроле у губернатора Фото: Татьяна Коркина

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Тюменская область одной из первых в УФО получила позитивный результат работы по оборудованию образовательных учреждений автоматическими системами пожарной безопасности. Об этом на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Сергей Зиневич.

Однако системы противопожарной защиты в школах нуждаются в своевременной модернизации и поэтапной замене. Как отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, средства на это закладываются в бюджет, работе уделяется приоритетное внимание.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования выполняются в соответствии с графиком, - отметил Алексей Райдер.

Особое внимание члены комиссии уделили методическим материалам по обеспечению пожарной безопасности детских лагерей палаточного типа и палаточных комплексов для временного размещения. Даны поручения по организации требований к ним с учетом опыта других регионов. По словам заведующего сектором департамента здравоохранения Тюменской области Сергея Фёдорова, в медицинских учреждениях региона растут расходы на соблюдение противопожарного режима.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности социальных объектов, находятся на особом контроле губернатора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU