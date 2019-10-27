СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-27T20:37:31+03:00

В Тюменской области на треть снизилось количество погибших на воде по сравнению с 2018 годом Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин провёл на этой неделе заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке дня – итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах летом 2019 года, подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и повышение пожарной безопасности в учреждениях образования и здравоохранения.

Врио начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области Алексей Пархомович рассказал, что за десять месяцев 2019 года на водных объектах региона зафиксировано 31 происшествие, 14 из которых – во время летнего купального сезона. По сравнению с аналогичным периодом 2018 году количество погибших на воде снизилось на 33%.

- Снижение количества происшествий и гибели людей связано с качеством работы органов местного самоуправления по выявлению несанкционированных мест купания. Там выставили более пятисот запретительных аншлагов. Сотрудники МЧС совместно с полицией и Росгвардией регулярно патрулировали водоемы, - отметил он.

Как отметил Вячеслав Вахрин, в рамках работы по созданию комфортной среды для жизни людей в Тюменской области нужно увеличить количество специально оборудованных мест для отдыха у воды. Это общая задача органов местного самоуправления, МЧС и бизнеса.

- Если водоем реально опасен для купания, например, с точки зрения качества воды, – конечно, там нужно выставлять запрещающие аншлаги и закрывать подъездные пути. Но если купаться можно, нужно цивилизованно и безопасно решать задачу по организации новых мест отдыха, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU