2019-10-27T19:46:20+03:00
Здоровье

Двенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницы

Новый прибор закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Двенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницыДвенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В кардиологии тобольской областной больницы №3 появился двенадцатиканальный электрокардиограф, который закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот современный аппарат, приобретённый за 125 тысяч рублей, используется врачами в стационарных условиях. Электрокардиограф мобилен, автономен и работает от аккумулятора, что позволяет его использовать в любом месте.

Кардиограф имеет встроенную память, на которой можно сохранять тысячи исследований. Если нужно – результаты можно сбросить на флешку пациента или распечатать на принтере. Программный модуль электрокардиографа помогает провести контурный анализ ЭКГ и автоматически сформировать заключение

Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет проводить наиболее объёмное исследование и диагностику быстрее, что экономит время пациента и врача.

А ещё прибор оснащён функцией передачи показаний по радиоканалу в компьютер. При этом результаты хранятся в базе данных медучреждения, и врач может провести оценку динамики изменений работы сердца. Также кардиологам доступен дистанционный анализ записи ЭКГ в режиме реального времени.

Отметим, что скоро кардиологическое отделение стационара областной больницы №3 ждёт капитальный ремонт и дооснащение всем необходимым оборудованием, в т.ч. новыми медицинскими кроватями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вопросы по обеспечению пожарной безопасности социальных объектов Тюменской области – на контроле у губернатора
В Тюменской области на треть снизилось количество погибших на воде по сравнению с 2018 годом
Тюменская область – на первом месте в России по урожайности овощей
Представители регионов УФО обсудили развитие телемедицины на круглом столе
Николай Цуканов оценил культурно-досуговый центр, построенный в Богандинском в рамках нацпроекта «Культура»
Переехать из районов Крайнего Севера в Тюменскую область стало проще благодаря нацпроекту
В селе Казанское Тюменской области ремонтируют акушерское отделение областной больницы
Бесплодные тюменцы могут стать родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
Нацпроект «Образование»: в Заводоуковском городском округе реализуется проект «Точка опоры»