Двенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницы

СЕГОДНЯ 19:46 2019-10-27T19:46:20+03:00

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В кардиологии тобольской областной больницы №3 появился двенадцатиканальный электрокардиограф, который закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот современный аппарат, приобретённый за 125 тысяч рублей, используется врачами в стационарных условиях. Электрокардиограф мобилен, автономен и работает от аккумулятора, что позволяет его использовать в любом месте.

Кардиограф имеет встроенную память, на которой можно сохранять тысячи исследований. Если нужно – результаты можно сбросить на флешку пациента или распечатать на принтере. Программный модуль электрокардиографа помогает провести контурный анализ ЭКГ и автоматически сформировать заключение

Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет проводить наиболее объёмное исследование и диагностику быстрее, что экономит время пациента и врача.

А ещё прибор оснащён функцией передачи показаний по радиоканалу в компьютер. При этом результаты хранятся в базе данных медучреждения, и врач может провести оценку динамики изменений работы сердца. Также кардиологам доступен дистанционный анализ записи ЭКГ в режиме реального времени.

Отметим, что скоро кардиологическое отделение стационара областной больницы №3 ждёт капитальный ремонт и дооснащение всем необходимым оборудованием, в т.ч. новыми медицинскими кроватями.

ИСТОЧНИК KP.RU