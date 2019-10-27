Двенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницы
В кардиологии тобольской областной больницы №3 появился двенадцатиканальный электрокардиограф, который закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот современный аппарат, приобретённый за 125 тысяч рублей, используется врачами в стационарных условиях. Электрокардиограф мобилен, автономен и работает от аккумулятора, что позволяет его использовать в любом месте.
Кардиограф имеет встроенную память, на которой можно сохранять тысячи исследований. Если нужно – результаты можно сбросить на флешку пациента или распечатать на принтере. Программный модуль электрокардиографа помогает провести контурный анализ ЭКГ и автоматически сформировать заключение
Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет проводить наиболее объёмное исследование и диагностику быстрее, что экономит время пациента и врача.
А ещё прибор оснащён функцией передачи показаний по радиоканалу в компьютер. При этом результаты хранятся в базе данных медучреждения, и врач может провести оценку динамики изменений работы сердца. Также кардиологам доступен дистанционный анализ записи ЭКГ в режиме реального времени.
Отметим, что скоро кардиологическое отделение стационара областной больницы №3 ждёт капитальный ремонт и дооснащение всем необходимым оборудованием, в т.ч. новыми медицинскими кроватями.
ИСТОЧНИК KP.RU