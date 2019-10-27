2019-10-27T19:17:50+03:00
Звезды

Николай Цуканов оценил культурно-досуговый центр, построенный в Богандинском в рамках нацпроекта «Культура»

Свои двери «Вернисаж» распахнул 18 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тюменский районФото: Тюменский район
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Полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов в минувшую пятницу, 25 октября, побывал в культурно-досуговом центре «Вернисаж» в селе Богандинское, построенном в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В ноябре 2018 года во время видеоприёма к полпреду обратилась жительница села по вопросу строительства дома культуры в Богандинском. По итогам видеоприёма Николай Цуканов дал поручение губернатору Тюменской области Александру Моору о принятии мер по строительству. И вот, 18 октября, культурно-досуговый центр, распахнул свои двери. Работы выполнены в полном объёме, клуб оснащён необходимым оборудованием и начал работу.

Как отметил Николай Цуканов, этот модульный дом культуры – яркий пример поддержки села.

- Президент нашей страны уже неоднократно говорил, что нужно обращать внимание на сельские территории. Необходимо последовательно приходить в деревню, обновлять инфраструктуру сел. Если такие центры культуры будут появляться в сельских населенных пунктах, там будет возрождаться и жизнь, - отметил Николай Цуканов.

Напомним, старое здание Богандинского сельского клуба 1974 года постройки уничтожил пожар зимой 2012 года. Общая площадь нового центра составила более 300 квадратных метров. Здесь расположились: эстрада для выступлений, гардероб, зрительный зал, кабинет специалистов, гримёрка, технические посещения. Жители с большим удовольствием занимаются в «Вернисаже» декоративно-прикладным творчеством и участвуют в театральных постановках. Также в здании сельского клуба расположена Нижнепышминская библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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