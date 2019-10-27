Переехать из районов Крайнего Севера в Тюменскую область стало проще благодаря нацпроекту

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-27T19:05:49+03:00

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Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» и инициативе Главного управления строительства Тюменской области участие в программе переселения из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области по программе «Сотрудничество» станет удобнее. Отныне участники программы могут выбирать жильё в стадии строительства, тогда как ранее участник программы мог покупать по сертификату только готовое жильё на рынке первичного жилья.

Благодаря изменениям в законодательстве, которые направлены на защиту дольщиков, с 1 июля 2019 года застройщики заключают договоры долевого участия только с использованием эскроу-счетов. Это означает, что сделки с «долёвкой» стали защищёнными и надёжными, и такая недвижимость сможет участвовать в реализации программы «Сотрудничество». В администрациях ЯНАО и ХМАО-Югры инициативные предложения ГУС Тюменской области о возможности участия «долёвок» в реализации программы «Сотрудничество» были приняты.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в середине сентября 2019 губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, который регулирует предоставление социальных выплат жителям ХМАО-Югры и ЯНАО.

Напомним, мероприятия программы «Сотрудничество» осуществляются с 2005 года. Объём финансирования за период с 2005 по 2018 годы составил 4,7 млрд рублей. Социальные выплаты получили 2 427 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU